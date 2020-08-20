Фигуранту "дела Свинарчуков" объявили подозрение за взятку

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в даче взятки фигуранту коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Виталию Жукову.
Источник: директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "На сегодня Жукову еще объявлено подозрение в даче взятки... Я дату точно не скажу. Но это буквально недавно".
Детали: На вопрос, кому, по версии следствия, Жуков дал взятку, директор НАБУ ответил, что пока не скажет.
В то же время, Сытник добавил, что в ближайшее время его ведомство "окончательно даст оценку всему тому, о чем говорилось". По мнению директора, к середине осени 2020 года Бюро "попытается дать ответы на все вопросы" по схемам в оборонке.
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Что было раньше: Жукову и его возможному соучаснику Рогозе сообщили о подозрении в уклонении от наголов сразу после обнародования журналистского расследования о коррупционных схемах, в марте 2019 года. На тот момент следствие прокуратуры длилось уже 3 года.
В октябре стало известно, что прокуратура просит суд освободить Жукова и Рогозу от ответственности.
Суды постановили вернуть прокурору материалы по Рогозе и Жукову "для осуществления уголовного производства в общем порядке".
В апреле 2020 года им усилили подозрения. Мужчин подозревают в уклонении от налогов на 49 млн гривен и отмывании денег.
Напомним:
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".
- Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".