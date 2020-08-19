Суд закрыл дело о декларациях экс-министра Омеляна из-за истечения сроков давности

18 августа Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна и закрыл дело в отношении недостоверного декларирования имущества в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что уголовное производство поступило на рассмотрение суда 25 сентября 2019 и содержало обвинение в представлении Омеляна деклараций 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3,04 млн грн и 8,02 млн грн соответственно.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения всплыли 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года.

По истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности.

Однако последний оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В общем, за время рассмотрения уголовного производства судом был назначен 25 судебных заседаний, проведено исследование документов и заключений экспертиз, которые совокупно насчитывали 29 томов, осмотрено с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и 2 эксперта.