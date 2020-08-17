В Англии закрывают последнюю угольную шахту, проработавшую почти 200 лет

В английском графстве Дарем закрывают последнюю в стране коммерческую угольную шахту Bradley Mine, которая проработала почти 200 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что после того как планы по расширению участка провалились, карьер открытого типа, добывающий 150 000 тонн угля в год, закроется.

Это плохая новость для шахтеров, работающих здесь, особенно в свете того, что Великобритании все еще нужно почти восемь миллионов тонн угля в год.

Этот спрос в основном удовлетворяется за счет импортных поставок, которые поступают из России и США.

В Шотландии и Уэльсе до сих пор действует несколько небольших шахт. Но и им остаются считанные месяцы. Последняя из таких шахт должна закрыться в октябре 2022 года.

Угольная промышленность Англии уже много лет находится в упадке. Забастовки шахтеров, массовые увольнения и ожесточенные протесты из-за закрытия шахт в 1980-х годах не смогли спасти ее.

Последняя глубокая шахта в Келлингли в Северном Йоркшире закрылась пять лет назад. С тех пор местный уголь добывался только из открытых шахт, таких как Bradley Mine.

Европейская правда