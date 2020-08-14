У собственника скандального дома на Трухановом острове в Киеве хотят забрать землю

Прокуратурой предъявлено в Хозяйственный суд Киева иск о признании незаконным и отмене решения Киевского горсовета о предоставлении в аренду коммерческому обществу земельного участка в прибрежной полосе реки Днепр - на острове Труханов.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Детали: Согласно требованиям Земельного и Водного кодексов, прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности. На указанных землях запрещается строительство баз отдыха, дач, гаражей, стоянок автомобилей.

В то же время установлено, что на выделенном земельном участке размещены нежилые здания коммерческой структуры, гаражные боксы, барбекю и другие сооружения.

По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако никакие доказательства того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют.

Украинская правда