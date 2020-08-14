Американские компании Коломойского смогли получить кредиты

Пяти американским компаниям, которые принадлежат украинским магнатам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитования на сумму в $13,3 млн через федеральную программу, направленную на сохранение рабочих мест во время пандемии коронавируса.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на данные Министерства финансов США

Детали: Компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 были одними из более 600 тысяч американских предприятий, которым одобрили кредит в размере не менее 150 тысяч долларов США по специальной федеральной программе (известной в США под названием Paycheck Protection Program).

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу, в которой обвиняет украинских миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании сотен миллионов долларов из "Приватбанка" и использовании неправомерных средств для приобретения активов в США, учитывая заводы по производству стали и сплавов, а также недвижимость.

Согласно данным Министерства юстиции, эти украинцы вместе со своими американскими партнерами Уриэлем Лабером и Мардохеем Корфом контролируют компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, и Optima 777.

По меньшей мере четырьмя компаниями из списка официально руководят Лабер и Корф из штаб-квартиры в пентхаусе в небоскребе Майами.

4 августа ФБР провело обыски в их офисах в Майами, а также в офисе Optima Management Group в Кливленде, штате Огайо, где они владеют тремя коммерческими зданиями. ФБР никого не обвинил в преступлении, пока идет расследование.

Согласно данным, 14 апреля компании CC Metals & Alloys утвердили кредит на сумму от 2 до 5 миллионов долларов для поддержки 145 рабочих мест.

1 июля CC Metals & Alloys временно закрылась из-за пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Felman Production, производитель сплавов в Вирджинии, получил заем от 1 до 2 миллионов долларов для поддержки почти 100 рабочих мест. Украинские магнаты и их американские партнеры инвестировали десятки миллионов долларов в Felman Production с момента приобретения компании после ее банкротства в 2006 году. Через своих адвокатов Корф и Лабер говорят, что их инвестиции помогли возродить приходящие "в упадок" промышленные активы США.

Компании Felman Trading Americas, которую, по данным Министерства юстиции США, основали Корф и Лабер, чтобы скрыть право собственности магнатов, одобрили заем в размере от 350 тысяч до 1 миллиона долларов США.

Optima Management Group, которая руководила коммерческой недвижимостью магнатов в США, одобрили кредит в размере от 150 до 300 тысяч долларов США.

Optima 777, которая владеет гостиницей Westin Hotel в Кливленде, утвердили заем в размере между 2 и 5 миллионами долларов на поддержку 240 рабочих мест.

Sage Hospitality Group, менеджер отелей в Денвере, владеет миноритарным пакетом акций в Westin, заявила пресс-секретарь Келли Байорек. Bloomberg News в июле сообщал, что компании Optima 777 одобрили кредит.

В пресс-службе Корфа и Лабера отказались сказать, сколько из принятых займов (13,3 миллиона долларов) получили их компании.

Кредиты с низкими процентами по специальной программе, которую в США знают по аббревиатуре PPP, призваны помочь работникам различных предприятий во время пандемии. Критики говорят, что займы получали некоторые компании с хорошими связями или те, что хорошо финансируются.

Корф нанял некоторых своих родственников – в частности племянника Менахема Соссонко в Felman Trading.

Корф и Лабер также входят в состав руководящих членов Transenergy USA, автотранспортной компании для энергетической отрасли, базирующейся в Техасе. Компании Transenergy одобрили кредит в рамках PPP в мае на сумму от 350 до 1 миллиона долларов для поддержки 200 рабочих мест

Напомним: Коломойский отвергает обвинения в отмывании денег. Он заявил, что деньги на приобретение различных активов в США он и его партнер получили с продажи украинских металлургических активов российской компании на сумму в около 2 млрд долларов. Продажа была завершена в 2008 году.

Лабер и Корф через своего адвоката также отрицают обвинения. Они заявляют, что стали частью политически мотивированной атаки на Боголюбова и Коломойского, отношения которого с бывшим президентом Украины Петром Порошенко начали ухудшаться в 2015 году.

Коломойский уехал из Украины в 2017 году после национализации "Приватбанка" и вернулся в Украину в мае 2019 года. Его считали покровителем шоумена Владимира Зеленского на выборах. Но тот, став президентом Украины, отмежевался от Коломойского.

Украинская правда