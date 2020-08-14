Стало известно, сколько украинцев получают субсидии в неотапливаемый сезон

В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,9 миллиона граждан.

Об этом говорится в данных на сайте Министерства социальной политики.

Средний размер субсидии составил 256,73 гривни, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 17,2 тысячи домохозяйствам.

В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривень. Из них 379,5 миллиона гривень было получено субсидиантами в наличной форме, а 10,3 миллиона гривень - в безналичной.

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где она составляет 485,59 гривни. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области - 137,8 гривни. Средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривень, размер льготы - 750 гривень.

Отметим, что в январе 2020 года субсидию получали более 3,1 миллиона домохозяйств, а ее средний размер составлял 1256 гривень.

Экономическая правда