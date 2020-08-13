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"Укрпочта" объявила о начале процесса интеграции с ГП "Пресса"

Четверг, 13 августа 2020, 15:52
 

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" начала процесс интеграции с государственным предприятием "Пресса".

Об этом в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции "Укрпочты" и ГП "Пресса". Попробуем все сделать быстро, эффективно и главное выгодно. Все проблемы прошлых лет мы разрулим", - написал он.

ГП "Пресса" создано в мае 1998 года. Деятельность предприятия направлена ​​на доставку периодических и непериодических изданий, другой печатной продукции на территории Украины и за ее пределами.

Экономическая правда

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Укрпочта

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