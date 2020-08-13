Убрать танкер Delfi: подрядчику дали срок до Дня Независимости
Новый подрядчик компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.
Источник: заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия, которое передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже".
Предыстория:
22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Delfi".
Анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 157 раз.
Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi". Но две попытки поднять танкер – 18 июля и 25 июля – закончились обрывом троса.
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