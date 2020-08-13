Для украинцев открыты границы 42 стран - МИД

По состоянию на 13 августа гражданам Украины разрешен въезд с ограничениями и без в 42 страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - сказал министр.

В частности, добавилась Армения при условии соблюдения 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад.

Министр напомнил также, что украинцы могут проверить актуальную информацию относительно поездок с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения опубликовало в понедельник, 10 августа, обновленный список государств "красной" и "зеленой" зон, который определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Европейская правда