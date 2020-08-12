Французский Версаль потерял за время карантина 45 миллиона евро

Вследствие пандемии коронавируса и карантина французский Версаль потерял около 45 млн евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявляет руководство музея.

С тех пор как Версаль смог снова открыться для посетителей 6 июня, в день приходит около 10 000 человек - треть от обычного количества туристов до начала пандемии.

Если раньше 80% всех посетителей составляли иностранцы, то сейчас это преимущественно французы, хотя постепенно начинают появляться туристы из соседних европейских стран.

По словам руководительницы музея, в результате пандемии Версаль потерял около 45 млн евро потенциальной прибыли. В то же время, говорит она, на заработных платах персонала "экономить не будут".

Дворец Версаля обслуживают около 1000 работников, а прилегающую территорию - еще около 20 000.

Ранее руководство Лувра жаловалось, что количество их посетителей после карантина сократилось в четыре раза, а ущерб от пандемии достиг около 40 млн евро.