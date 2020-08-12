НАБУ сообщило об еще одном эпизоде хищения газа на ТЭЦ Дубневичей 

11 августа детективы НАБУ сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Это - второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления в предыдущий период: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года.

Таким образом общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Среди подозреваемых:

• двое бывших директоров - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины);

• бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

• бывший финансовый директор двух предприятий - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины);

• физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины).

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний есть бывшие народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи. В 2019 году Ярослав Дубневич был избран в парламент как беспартийный самовыдвиженец по 120 округу (Львовская область). Член депутатской группы "За будущее".

31 октября Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича по уголовному делу о присвоении денег "Укрзализныци". Впоследствии антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци", и передала материалы уголовного производства на ознакомление фигурантам.

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) В течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно ниже рыночных ценам.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск".

В результате НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн. Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года.

Напоминаем, в декабря 2019 года прокурор САП направили в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас рассмотрение дела находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ" наложен арест.