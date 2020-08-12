Boeing в июле не получил ни одного заказа на самолеты

Американский производитель самолетов Boeing в июле 2020 года не получил ни одного нового заказа на самолеты и поставил заказчикам только 4 лайнера.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что клиенты Boeing в июле отменили заказ на 43 самолета 737 MAX, полеты которых все еще прекращены.

В июне Boeing передал клиентам 10 самолетов, в мае - 4.

Как пишет The Wall Street Journal, низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, которые возникли в результате пандемии коронавируса.

Также сообщается, что авиакомпании не хотят покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, который также обусловлен пандемией.

В то же время европейский конкурент Boeing - Airbus - в июле поставил 49 самолетов и получил заказ на 4 воздушных судна.

Напомним:

Американский авиаконцерн Boeing зафиксировал падение поставок коммерческих самолетов во втором квартале 2020 году на 78% в годовом выражении.