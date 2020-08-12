Экономика Британии вошла в первую за последние 11 лет рецессию

Экономика Великобритании с апреля по июнь пережила крупнейший спад за всю историю, меры по ограничению распространения коронавируса официально погрузили страну в рецессию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британская экономика сократилась на 20,4% по сравнению с первыми тремя месяцами года.

Расходы домашних хозяйств резко упали, поскольку магазины были вынуждены закрыться, в то время как производство на фабриках и стройках также снизилось.

Это подтолкнуло Великобританию к ее первой технической рецессии (два квартала подряд экономического спада) с 2009 года.

Управление национальной статистики (ONS) заявило, что экономика начала расти снова в июне, когда правительственные ограничения на передвижение начали ослабевать.

Больше всего от ограничений пострадал гостиничный сектор.

Джонатан Атоу, заместитель главного статистика по экономической статистике, сказал: "Экономика начала восстанавливаться в июне, когда вновь открылись магазины, заводы начали наращивать производство, а жилищное строительство продолжило восстановление".

"Несмотря на это, валовой внутренний продукт в июне все еще остается на шестую часть ниже своего уровня в феврале, до того как вирус нанес удар", - добавил он.

Напомним, экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле после месяца жестокого карантина в связи с коронавирусом.

Европейская правда