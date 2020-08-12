Курс валют на 12 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,54 - 27,56 гривни;

Евро - 32,34 - 32,36 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 27,69 гривни. Евро покупают по 32,03 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,55 - 27,61 гривни, евро - 32,18 - 32,36 гривни.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 12 августа на уровне 27,60 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,56 евро (на 11 августа - 32,46 гривни).

Экономическая правда