Курс валют на 12 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,54 - 27,56 гривни;
Евро - 32,34 - 32,36 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 27,69 гривни. Евро покупают по 32,03 гривни, продают по 32,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,55 - 27,61 гривни, евро - 32,18 - 32,36 гривни.
Напомним:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 12 августа на уровне 27,60 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,56 евро (на 11 августа - 32,46 гривни).
Экономическая правда
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