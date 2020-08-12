SkyUp в июле восстановил 50% докоронавирусного показателя перевозок

За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp восстановил 50% докоронавирусной операционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В июле, согласно внутренней статистики, SkyUp Airlines вовремя выполнил 88,5% рейсов. Компания хочет достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85-95% уже в 2021 году.

За прошедший месяц авиакомпании удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок. SkyUp осуществил 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных — 438 и регулярных — 266.

В июле грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 23 тонны груза.

Экономическая правда