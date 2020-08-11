С 2021 года в Украине начнут действовать новые требования к содержанию загрязнителей в пищевых продуктах

Министерство здравоохранения утвердило обновленные государственные санитарные правила и нормы по максимально допустимых уровней отдельных загрязнителей в пищевых продуктах.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Документ устанавливает новые требования к содержанию нитратов, свинца, ртути, микотоксинов, металлов и т.д. в продуктах питания. Новые правила адаптированы к требованиям ЕС - Регламента ЕС №1881/2006.

Приказ №1238 вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования за исключением отдельных показателей, для которых установлен дополнительный 3-летний переходный период.

Для понимания, в зависимости от дозы загрязнителей, содержащихся в продукции, они по-разному могут влиять на здоровье человека, порой даже вызвать хронические болезни, отравления и тому подобное.

Так, с 4 февраля 2021 года в Украине будут действовать нормы, которые доказали свою безопасность, эффективность и действуют в Европе уже более 14 лет.

По мнению бизнеса, это в первую очередь позволит устранить торговые барьеры, поскольку будет гармонизирован значения показателей со странами ЕС, в частности, урегулированы нормы с количеством нитратов в некоторых видов листовых салатов (рукколы и т.д.); количества микотоксинов в орехах и т.д., что позволит их импорт из стран ЕС.

Это также будет способствовать соблюдению международных обязательств Украины в рамках реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС