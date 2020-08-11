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Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

Вторник, 11 августа 2020, 14:20
 

Банки реструктурировали аграриям Одесской области 80% из 338 млн грн проблемного кредитного портфеля.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"По объективным погодным причинам аграрии Юга, к сожалению, не могли представить банкам положительную финансовую отчетность. Поэтому это становилось одной из главных причин для отказов в пользовании кредитными программами.

При активной коммуникации с банками и подчеркивании на форс-мажорных обстоятельствах, нам удалось достичь консенсусного понимания в решении 80% проблемных вопросов от аграриев", - заявил Петрашко.

По его словам, сумма от положительных решений составила 270, 4 млн грн.

По данным Минэкономики, сельскохозяйственные предприятия составили половину заемщиков госпрограммы Доступные кредиты 5-7-9%.

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Экономическая правда

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кредиты Минэкономики аграрии

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