Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов
Банки реструктурировали аграриям Одесской области 80% из 338 млн грн проблемного кредитного портфеля.
Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.
"По объективным погодным причинам аграрии Юга, к сожалению, не могли представить банкам положительную финансовую отчетность. Поэтому это становилось одной из главных причин для отказов в пользовании кредитными программами.
При активной коммуникации с банками и подчеркивании на форс-мажорных обстоятельствах, нам удалось достичь консенсусного понимания в решении 80% проблемных вопросов от аграриев", - заявил Петрашко.
По его словам, сумма от положительных решений составила 270, 4 млн грн.
По данным Минэкономики, сельскохозяйственные предприятия составили половину заемщиков госпрограммы Доступные кредиты 5-7-9%.
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Экономическая правда
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