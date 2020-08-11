Суд открыл производство по делу о некомпетентности Нацкомиссии по тарифам
Вторник, 11 августа 2020, 14:10
Окружной админсуд Киева открыл производство из-за возможного отсутствия компетенций состав Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
Экономическая правда
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