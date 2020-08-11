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Суд открыл производство по делу о некомпетентности Нацкомиссии по тарифам

Вторник, 11 августа 2020, 14:10
 

Окружной админсуд Киева открыл производство из-за возможного отсутствия компетенций состав Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Экономическая правда

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суд НКРЭ

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