Суд открыл производство по делу о некомпетентности Нацкомиссии по тарифам

Окружной админсуд Киева открыл производство из-за возможного отсутствия компетенций состав Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Экономическая правда