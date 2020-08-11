Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Вторник, 11 августа 2020, 13:57
 

11 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,58 - 27,60 гривни;

Евро - 32,53 - 32,55 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,09 гривни, продают по 32,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,30 - 32,40 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,63 гривни, евро - 32,30 - 32,39 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 27,60 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 10 августа - 32,68 гривни).

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции 10 августа 2020, 17:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 10 августа 2020, 14:03
Курс валют на 10 августа: курс, "черный" и наличный рынки 10 августа 2020, 10:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!