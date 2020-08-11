Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
11 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,58 - 27,60 гривни;
Евро - 32,53 - 32,55 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,09 гривни, продают по 32,57 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,30 - 32,40 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,63 гривни, евро - 32,30 - 32,39 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 27,60 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 10 августа - 32,68 гривни).
11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда
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