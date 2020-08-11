Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

11 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,58 - 27,60 гривни;

Евро - 32,53 - 32,55 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,09 гривни, продают по 32,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,30 - 32,40 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,63 гривни, евро - 32,30 - 32,39 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 августа на уровне 27,60 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 10 августа - 32,68 гривни).

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда