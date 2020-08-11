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"Укроборонпром" отчитался об объемах производства за полгода

Вторник, 11 августа 2020, 13:37
 

Предприятия-участники госконцерна "Укроборонпром" в рамках выполнения госконтрактов и экспортных договоров в первом полугодии 2020 года передали заказчикам 443 единицы нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"В частности, в двух кварталах текущего года заказчики получили 32 единицы новой и 272 единицы отремонтированной бронетехники, 6 восстановленных единиц авиационной техники; почти сотню единиц высокоточного оружия и боеприпасов; 42 единицы различных видов радиолокационной техники, радиосвязи и другой специальной техники.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года судоремонтные предприятия концерна отремонтировали три малых бронированных артиллерийских катера и один десантный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия концерна выполнили 95% производственного плана первого полугодия и реализовали продукции на сумму 12,8 млрд грн. В 2019 году за этот же период было реализовано продукции на сумму 12,9 млрд грн.

 

"Бронетанковые предприятия концерна за первые 6 месяцев работы в 2020 году выполнили 99% плана по изготовлению ВВТ и реализовали продукции на сумму 3,3 млрд рн, что в три раза больше объемов прошлого года - в 2019 было реализовано продукции на 933 млн грн.

Объем реализованной продукции авиастроительных предприятий концерна составил 53 млн грн, что почти равно аналогичному периоду 2019 года", - добавили в компании.

"Кроме национального карантина на производственные показатели оборонных предприятий концерна в первом полугодии также повлияло утверждение государственного оборонного заказа с задержкой в ​​3 месяца, и, соответственно, запоздалая контрактная кампания - предприятия оборонпрома начали получать первые авансы по контрактам только в конце апреля.

Во-вторых, введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мероприятий привели к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, испытаний, приемо-сдаточных работ, что повлияло на объемы реализованной продукции на экспорт", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Укроборонпром

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