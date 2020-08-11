Цифровые преобразования бизнеса стимулирует сегодняшний потребитель

Согласно актуальной аналитике мировых тенденций цифровой трансформации бизнеса, две трети руководителей компаний Global 2000 стремительно смещают акцент с традиционных офлайн-стратегий на современные цифровые - для того, чтобы удовлетворить растущие требования клиентов.

Притом речь идет о тех потребителях включительно, которые еще до начала кризиса проявляли меньшую заинтересованность в новых формах и каналах получения услуг, или не проявляли ее вообще.

То есть, помимо заведомо известных конкурентных преимуществ, которые получает предприятие, оптимизируя ряд внутренних бизнес-процессов, совершенно очевидно, что их адаптация непосредственно под сформировавшийся на рынке спрос позволит существенно усилить свои шансы на развитие.

Именно это, впрочем, и объясняет волнообразный, но в целом стабильный рост расходов на диджитал-решения, особенно среди тех компаний, которые до кризиса к ним не обращались, и особенно в странах с нестабильной экономикой, включая Украину.



Для многих это станет единственной возможностью реабилитировать свои сервисы и производство, а также показать нестандартный для нашего внутреннего рынка прогрессивный результат.

На пути к цели, который объективно не прост без понимания собственной бизнес-модели, нужно сконцентрироваться на трех базовых китах, которые вынесут на нужный берег:

1. Аналитические инструменты и приложения, предназначенные для быстрого анализа и извлечения пользы из огромных объемов данных, доступных сегодня в самых разных источниках.



Разница между этими "большими" данными и их "традиционными" формами связана с тремя факторами - с "чистым" объемом данных, разнообразием и множеством различных типов структурированных и неструктурированных данных, и скоростью, с которой создаются новые данные.



Нефтегазовые компании, к примеру, используют сложные геологические и исторические данные для определения лучшей локации для бурения скважин, и это один из базовых доступных инструментов машинного обучения.

2. Мобильные инструменты и приложения, предназначенные для быстрого и эффективного мониторинга всех подключенных к сервисам пользователей. Стационарным условиям – нет.

Компании массово переходят на стратегию, ориентированную на мобильные устройства, в соответствии с которой разработка приложений изначально ориентирована на дальнейшую персонализацию услуг для клиентов.

По такому принципу уже работает добрая доля рынка услуг – от парковок до ритейла и логистики.

3. Платформы общих/глобальных цифровых возможностей, предназначенные для коммуникации и комплексного управления бизнес-процессами.

Традиционные системы являются проприетарными, а это означает, что базовые данные и идеи в нынешних условиях не могут быть ни масштабируемы, ни монетизированы.

Цифровые платформы – это, по сути, непатентованные системы, которые могут способствовать как обмену данными, приложениями и информацией между различными частями организации, так и глобальному продвижению любого товара или услуги на внутреннем и внешнем рынках.

Автор: Юрий Чубатюк, Президент группы компаний Everest