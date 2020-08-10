В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
Иран не будет компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.
Об этом заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал Сулеймани.
Комментарий Сулеймани касался именно самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Европейские авиационные страховщики пока не комментировали возможность выплат за самолет.
Как известно, в Киеве 30 июля состоялся первый раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ рейса PS752.
Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета.
В следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.
После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению размера компенсаций семьям погибших.
Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua