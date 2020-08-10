"Укртранснафта" за 7 месяцев увеличила транзит нефти в Европу и Беларусь на 11,1%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-июле 2020 года увеличился на 11,1% (на 735,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 7,368 млн тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные "Укртранснафта".

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в этот период составил 1 млн 481,6 тыс. тонн, что на 14,5% (на 187,8 тыс. тонн) больше, чем в январе-июле-2019. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса - Кременчуг составила 638,7 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

Таким образом, за семь месяцев текущего года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (8 млн 849,6 тыс. тонн) составила 83,3%, доля перекачки на НПЗ страны – 16,7%.

В июле 2020 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом возрос на 27,1% (на 282,5 тыс. тонн) по сравнению с июлем 2019 года – до 1 млн 323,5 тыс. тонн.

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце уменьшилась на 15,3% (на 30,7 тыс. тонн) – до 170,1 тыс. тонн. В т.ч. транспортировка украинской нефти составила 116,4 тыс. тонн, азербайджанской – 11,3 тыс. тонн, американской – 42,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2019 году сократился на 1,6% (на 208,2 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 13 млн 126,6 тыс. тонн, тогда как объем транспортировки нефти на НПЗ страны увеличился на 13,4% (на 281,3 тыс. тонн) – до 2 млн 382,3 тыс. тонн.