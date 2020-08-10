Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

10 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,59 - 27,61 гривни;

Евро - 32,43 - 32,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,72 гривни. Евро покупают по 32,16 гривни, продают по 32,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,33 - 32,45 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,64 гривни, евро - 32,35 - 32,45 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,68 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда