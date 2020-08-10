Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
10 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,59 - 27,61 гривни;
Евро - 32,43 - 32,45 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,50 - 27,72 гривни. Евро покупают по 32,16 гривни, продают по 32,68 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,33 - 32,45 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,57 - 27,64 гривни, евро - 32,35 - 32,45 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 августа на уровне 27,65 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,68 евро (на 7 августа - 32,79 гривни).
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда
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