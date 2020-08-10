Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к сети блок №1

10 августа 2020 года в 08:37 минут энергоблок №1 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности.

Об этом сообщает пресслужба ЗАЭС.

Сообщается, что сейчас в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС: первый, второй, третий и шестой. На энергоблоке №4 идут 102 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 117 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Экономическая правда