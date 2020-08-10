Бизнес против новых штрафов за нарушение масочного режима – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала правительственные законопроекты №3890 и №3891, которые, в частности, предусматривают взыскание штрафа от 3400 грн до 5100 грн из общественных заведений за одного посетителя, нарушаещего правила "масочного" режима.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

"Ассоциация полностью поддерживает действия органов государственной власти, направленные на предотвращение и противодействие распространению коронавируса на территории Украины, однако считает, что нормы вышеуказанных документов нарушают принцип справедливости, значительно отягощают деятельность бизнеса и, к тому же, содержат ряд терминологических неточностей, которые могут быть двояко трактованы контролирующими органами", - заявили в ассоциации.

В частности, законопроект №3890 предусматривает штраф для общественных заведений за непринятие мер по пребыванию посетителей без средств индивидуальной защиты, а также пропуск их в такие места.

"На это представители компаний отмечают, что учреждения организуют контроль за наличием маски у посетителя на входе в помещение, однако обеспечить наблюдение в течение всего времени пребывания посетителя в помещении довольно сложно, поскольку необходимо привлекать дополнительный ресурс. Впрочем, за такое нарушение предлагается взимать штраф от 3400 грн до 5100 грн за одного посетителя, который нарушает правила", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркивают, что в действующем законодательстве уже предусмотрен штраф для должностных лиц такого учреждения.

"Поэтому введение дополнительного взыскания за аналогичное нарушение нелогично и создает финансовое бремя для бизнеса. К тому же, большая разница в размерах штрафа, который предлагается накладывать на бизнес, и штрафа для физического лица, которое сняло маску (170-255 грн), создает пространство для недобросовестной конкуренции. Например, появляется риск умышленного направления к конкуренту лица, которое снимет маску в его помещении", - заявили в Ассоциации.

Отмечается, что также под вопросом остаются полномочия представителя учреждения в случае, если посетитель отказывается надеть маску или остановиться.

В ассоциации предлагают закрепить за бизнесом только обязанность предупредить посетителя, который пытается войти в общественное место или общественный транспорт без маски, о необходимости ее одеть, а также не вводить новые штрафы для бизнеса.

Экономическая правда