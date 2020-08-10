Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов

Израильская ювелирная компания Yvel работает над созданием самой дорогой в мире защитной маски от коронавируса - маска с золотым покрытием и с тысячами бриллиантов будет стоить 1,5 млн долларов.

Об этом сообщает Voice of America.

По словам дизайнера и владельца компании Исаака Леви, маска в 18 карат белого золота будет украшена 3600 белыми и черными бриллиантами, а также будет оснащена лучшими фильтрами N99 по желанию покупателя.

Леви добавил, что у покупателя было два требования: маска должна быть завершена до конца года и должна быть самой дорогой в мире.

По его словам, последнее условие "было легче всего выполнить".

При этом, дизайнер отказался называть покупателя, но отметил, что это китайский бизнесмен, проживающий в США.

Отмечается, что защитная маска из белого золота будет весить 270 граммов - это почти в 100 раз больше обычной.

Экономическая правда