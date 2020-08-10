Минобороны успешно приняло очередную партию бронежилетов (укр)

900 нових бронежилетів, що успішно пройшли всі балістичні випробування, невдовзі отримає військова частина А0515.

Спеціально створена незалежна комісія днями провела успішний прийом товару, згідно тендеру Prozzoro загальною вартістю 13 507 680,00 грн.

900 бронежилетів компанії EccentriCITI INVEST були передані на баланс Міністерства оборони України, а саме військової частини А0515.

Закупівля була проведена для забезпечення потреб оборони в засобах індивідуального бронезахисту.

Цінова пропозиція EccentriCITY INVEST s.r.o. відповідала встановленій Замовником очікуваній вартості предмету закупівлі, яка була визначена з урахуванням Примірної методики визнання очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року №275, на виконання принципу максимальної економії.

EccentriCITY INVEST s.r.o. у складі своєї пропозиції надало балістичні сертифікаційні протоколи випробувань та інші документи на підтвердження якості бронежилетів згідно вимогами замовника.

Бронежилети були успішно перевірені на відповідність вимогам тендерної документації двічі та в двох різних акредитованих лабораторіях. Для цього комісія обрала серед товару зразок, окремо велась неперервна відеозйомка випробувань.

Жодних нарікань до якості в замовника не було. Товар успішно передано на баланс. Протокол балістичних випробувань, який засвідчує позитивні результати додається.

EccentriCITI INVEST веде відкриту інформаційну політику, запрошує журналістів та громадськість до співпраці та будь-яких питань особисто ознайомитись зі зразками продукції аби переконатися в її якості.









