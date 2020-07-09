Все разделы
Укр / Рус

Правительство Франции призвало Airbus не допустить сокращения тысяч человек

Четверг, 9 июля 2020, 18:45
 

В четверг правительство Франции призвало избежать принудительного сокращения рабочих мест в Airbus, которое компания намерена осуществить в связи с коронакризисом.

С призывом выступила младший министр экономики Франции Аньес Паннье-Ранчеро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Airbus планирует сократить до 15 000 рабочих мест из-за падения спроса в связи с коронакризисом, который резко снизил стоимость авиаперевозок и ударил по финансам авиакомпаний.

В среду в Тулузе прошли протесты против плана сокращения рабочих мест Airbus.

Паннье-Ранчеро призвала Airbus избежать обязательных увольнений. Ранее к этому же призвали профсоюзы во Франции и Германии, где у компании есть крупнейшие заводы.

"Не должно быть никаких принудительных увольнений. Это означает, что каждый должен иметь возможность выбирать и получать помощь, это наша линия", - сказала она Radio Classique.

Аэрокосмическая отрасль ответственна за 40% занятости в промышленности в регионе Окситания - 110 000 человек трудоустроены более чем на тысяче крупных и мелких предприятий. Только на Airbus там работает 27 000 человек.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Air France с 14 июля возобновит регулярные рейсы в Украину 8 июля 2020, 11:10
Без государства не справимся 8 июля 2020, 08:24
МИД просит остановить продажу авиабилетов украинцам, которых могут остановить на границе 7 июля 2020, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!