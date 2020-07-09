Зеленский хочет в 2021 году построить вдвое больше дорог

Президент Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог вдвое по сравнению с текущими планами на 2020 год.

Об этом он сообщил во время встречи с бизнесменами в Волынской области передает Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы в следующем году увеличить (объемы строительства - ред.) с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть вдвое.

Сейчас мы увеличили на 1000% по сравнению с прошлым годом, но хочется увеличить вдвое. По крайней мере в полтора раза мы увеличим, это в планах", - заявил президент.

"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", - подчеркнул президент.

При этом Зеленский также отметил профессионализм и честность нынешнего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

Читайте также: Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну

Напомним:

Расходы государственного бюджета на строительство дорог в 2020 году могут составить рекордные 124,9 миллиарда гривень.