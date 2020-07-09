Nova Poshta Moldova отчиталась об объемах поставок за 6 месяцев 2020 года

За первые 6 месяцев 2020 года компания Nova Poshta Moldova доставила в 2,5 больше посылок и грузов, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Драйверами роста стали рост количества покупок в интернет-магазинах и привлечение новых бизнес-клиентов", - говорится в сообщении.

"Одним из ключевых сегментов для нас e-commerce. Наша задача - создать эффективную логистическую структуру, которая будет способствовать развитию рынка онлайн-покупок. Поэтому мы сосредоточились на надежной и быстрой доставке товаров в любую точку страны.

Как результат - количество новых бизнес-клиентов увеличилось в 2,5 раза за 6 месяцев 2020 года", - заявил CEO Nova Poshta Moldova Михаил Попович.

Отмечается, что треть от всех посылок занимает доставка международных отправлений по Молдове. За 6 месяцев 2020 года их количество увеличилось в 15 раз, чем за аналогичный период прошлого года.

"Больше всего выросло количество посылок из Украины и составляет более 35% от всех международных отправлений. Одними из факторов такого скачка стала активизация сотрудничества с магазином Rozetka и начало карантина. Закрытие международных границ и запрет частных перевозок из Молдовы в Украину и из Украины в Молдову простимулировали спрос в онлайн-магазинах.

Больше всего из Украины в Молдову направляются товары из магазина Rozetka, медицинское оборудование, инструменты, техника и косметика", - отметили в компании.

Экономическая правда