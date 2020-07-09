Суд рассмотрит дело о незаконности ликвидации ГАСИ

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску о признании незаконнным постановления Кабмина, которым было ликвидировано Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Среди других требований иска к Кабинету министров - признать недействительным постановление №219 от 13.03.2020 г. "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора".

По мнению истца, оспариваемые постановления нарушают нормы ЗУ о "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности", противоречат друг другу и создают ситуацию неопределенности между органами государственной власти, ответственными за эту сферу", - говорится в сообщении.

Суд назначил подготовительное судебное заседание на 12 августа 2020 года.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно Единому госреестру судебных решений, истцом в этом деле выступает общественная организация "Минстрой", созданная 4 марта 2020 года и зарегистрированная в с.Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

"Среди основателей ОО - управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС", застройщика ЖК "Чайка", Алексей Кулагин с женой Оксаной, а также президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий.

Кроме того, учредителями ОО "Минстрой", по данным Единого госреестра, значится глава комитета Независимого медиа-профсоюза Украины в городе Киеве Владислав Сидоренко", - пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним:

В мае Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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Экономическая правда