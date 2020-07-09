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Ермак обсудил со Всемирным банком предоставление Украине 350 миллионов долларов кредита

Четверг, 9 июля 2020, 10:17
 

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде предоставление Украине 350 млн долларов в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (ППР).

Об этом сообщает пресс-служба ОП в Facebook.

"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине и реформу корпоративного управления.

"Отдельно собеседники остановились на мероприятиях, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности", - добавили в Офисе президента.

Напомним:

Ранее Всемирный банк принял решение предоставить Украине 350 миллионов долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.

Экономическая правда

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Всемирный банк

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