SpaceX отложила запуск десятой партии спутников Starlink
Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.
Источник: SpaceX в Twitter
Детали: Запуск должен был состояться 8 июля, однако из-за погодных условий старт отложили. В SpaceX еще не сообщили компании новую даты запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.
Два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначены для мультиспектральной съемки Земли, их разрешающая способность около одного метра.
Напомним:
Сейчас на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их назначение - предоставление доступа в интернет пользователям на всей планете.
Последняя партия из 58 интернет-спутниками системы Starlink была запущена 13 июня.
Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.
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