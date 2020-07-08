Кабмин на 5% сократил штат Пенсионного фонда
Среда, 8 июля 2020, 15:23
Кабинет министров принял постановление о сокращении количества работников Пенсионного фонда, а также выделил 297 млрд грн на покрытие дефицита бюджета Фонда.
Соответствующие постановления правительство приняло на заседании 8 июля.
Согласно проекту постановления, штат ПФУ уменьшится на 2 534 человек - с 47 585 до 45 231. При этом, сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.
Кроме этого, правительство выделило 29,7 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. Средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина.
Экономическая правда
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