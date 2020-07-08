Кабмин выделил 1 миллиард Минкульту
Кабинет министров на заседании 8 июля поддержал выделение 1 миллиарда гривен Министерству культуры и информполитики.
Об этом сообщает министр ведомства Александр Ткаченко в Facebook.
"Сегодня на заседании Кабмин проголосовал за выделение финансирования. Теперь есть 1 млрд грн. Пока не весь объем, который мы просили, но начало заложено", - пишет министр.
По его словам, финансирование распределено следующим образом:
590 млн. - на гранты через УКФ для институциональной поддержки, стипендий самозанятым художникам, поддержки проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.
150 млн. - на гранты через Украинский Институт Книги
50 млн. - на поддержку кино через Госкино
100 млн. - для проведения конкурса МКИП по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления
"Кроме того, заложили финансирование для создания электронного учета культурного наследия и культурных ценностей. Чтобы в дальнейшем, в частности, не возникало "случайных" новых застроек на их месте.
И конечно - часть бюджета будет выделена на компенсацию потерь учреждениями культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны", - резюмирует Ткаченко.
Напомним:
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к правительству по поводу возврата из госбюджета в Минкульт перераспределенных на другие нужды 2 миллиардов гривень.
Экономическая правда
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