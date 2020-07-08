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Еврокомиссия разрешила Германии выделить 500 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Среда, 8 июля 2020, 14:52
 

Еврокомиссия разрешила Германии выделить 500 млрд евро для поддержки бизнеса в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Комиссия установила, что это мера поможет Германии противодействовать негативным экономическим последствиям вспышки коронавируса в стране. Она необходима и пропорциональна", - говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Исполнительный вице-президент по вопросам конкуренции Вестагер отметила, что план содержит достаточно предохранителей для того, чтобы избежать искажения конкуренции.

"В эти сложные времена мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве со странами-членами, чтобы найти действенные решения, которые бы упростили доступ к финансированию для компаний, пострадавших в результате пандемии коронавируса, соблюдая при этом правила ЕС", - отметила она.

Подавляющее большинство средств будут предоставляться в форме гарантированных государством займов - 400 млрд евро, а также в форме субсидированных долговых инструментов и инструментов рекапитализации (всего около 100 млрд).

Претендовать на эти средства смогут только компании, у которых на конец прошлого года еще не было проблем.

Общая сумма утвержденных средств для немецких планов помощи выросла до 600 млрд евро.

Европейская праавда

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бизнес Еврокомиссия Германия

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