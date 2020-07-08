Бизнес ожидает изменений в налоговый закон "1210" и призывает власти "работать над ошибками"

Бизнес считает неотложным принятие законопроекта №2524, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, который недавно существенно изменили законом 1210.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Этот законопроект вызвал негативную реакцию бизнес-сообщества. В частности предпринимателей беспокоят изменения в правила налогообложения прибыли предприятий, введение налогообложения контролируемых иностранных компаний, изменения по налогу на землю и налога на недвижимое имущество и другие.

"Стоит заметить, что в проекте Закона 2524 есть ряд положительных предложений, которые были наработаны совместно рабочей группой с участием представителей крупнейших бизнес ассоциаций при Офисе Президента", - говорится в сообщении.

В частности, бизнес приветствует перенос начала применения новых правил налогообложения:

- по контролируемых иностранных компаний (КИК),

- относительно постоянных представительств нерезидентов,

- по применению налога на доходы нерезидентов.

Также бизнес одобрительно отмечает снижение штрафов по некоторым нарушений по налогу на добавленную стоимость и ретроспективное применение этой нормы, отмену продленных сроков давности по налогу на доходы физических лиц и военного сбора.

"К сожалению, законопроект 2524 не предлагает существенных усовершенствований противоречивых норм по корректировок по налогу на прибыль предприятий, применяемых к экспорту товаров и услуг.Поэтому бизнес призывает власти продолжить работу над ошибками в налоговом законодательстве с привлечением представителей бизнеса", - говорится в сообщении.

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Напомним:

1 мая, после пяти месяцев выжидания, Зеленский подписал налоговый закон "1210", которым ввел имплементацию этих правил. Саакашвили подчеркивал, что президент подписал закон ради продолжения сотрудничества с МВФ.

Также президент указал на необходимость подготовить законопроект с поправками в этот закон, что стало темой недавней встречи заинтересованных сторон, в том числе бизнес-ассоциаций, в Офисе президента.

Замглавы ОП Юлия Ковалив в конце мая анонсировала внесение через две недели в парламент законопроекта, наработанного в ходе консультаций со стейкхолдерами.