Софт для "кассовых аппаратов в смартфоне" от Верланова оказался сырым – глава Налоговой
Бесплатное программное решение для РРО (регистратор расчетных операций) тестируется, софт, который представило прошлое руководство Налоговой, - "очень сырая версия".
Об этом в интервью liga.net заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
По его словам, Налоговая делает все для того, чтобы программные РРО заработали с 1 августа, как планировалось, но ситуация сложная.
"Бесплатное программное решение на 1 августа тестируется. С технической точки зрения на момент моего прихода все было очень плохо.
Я увидел, что сервера для приема информации нет, нормального программного обеспечения - тоже. Тот софт, который представило прошлое руководство - это очень сырая версия. С рынка мы получили массу нареканий по фискальному чеку , - подчеркнул он.
На вопрос, успеют ли запустить РРО до 1 августа, Любченко ответил:
"Хотим. Заново работаем над программным обеспечением, группа работает почти круглосуточно".
Напомним:
Ранее сообщалось, что Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчетных операций), в ближайшее время приложение начнет работу в тестовом режиме.
Экономическая правда
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