Софт для "кассовых аппаратов в смартфоне" от Верланова оказался сырым – глава Налоговой

Бесплатное программное решение для РРО (регистратор расчетных операций) тестируется, софт, который представило прошлое руководство Налоговой, - "очень сырая версия".

Об этом в интервью liga.net заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По его словам, Налоговая делает все для того, чтобы программные РРО заработали с 1 августа, как планировалось, но ситуация сложная.

"Бесплатное программное решение на 1 августа тестируется. С технической точки зрения на момент моего прихода все было очень плохо.

Я увидел, что сервера для приема информации нет, нормального программного обеспечения - тоже. Тот софт, который представило прошлое руководство - это очень сырая версия. С рынка мы получили массу нареканий по фискальному чеку , - подчеркнул он.

На вопрос, успеют ли запустить РРО до 1 августа, Любченко ответил:

"Хотим. Заново работаем над программным обеспечением, группа работает почти круглосуточно".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчетных операций), в ближайшее время приложение начнет работу в тестовом режиме.

Экономическая правда