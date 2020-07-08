Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
8 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:10 установились на уровне 26,97 - 26,99 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,97 - 26,99 гривни;
Евро - 30,40 - 30,42 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,05 гривни. Евро покупают по 29,97 гривни, продают по 30,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 27,00 гривни, евро - 30,13 - 30,28 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,91 - 26,97 гривни, евро - 30,18 - 30,28 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 7 июля - 30,72 гривни).
8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.
Экономическая правда
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