Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

8 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:10 установились на уровне 26,97 - 26,99 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,97 - 26,99 гривни;

Евро - 30,40 - 30,42 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,81 - 27,05 гривни. Евро покупают по 29,97 гривни, продают по 30,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 27,00 гривни, евро - 30,13 - 30,28 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,91 - 26,97 гривни, евро - 30,18 - 30,28 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 8 июля на уровне 26,93.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,40 гривни (на 7 июля - 30,72 гривни).

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни.

Экономическая правда