40% потребителей в мире испытывают финансовые трудности и сокращают расходы
40% респондентов из 12 стран испытывают финансовые трудности и поэтому сокращают свои дискреционные расходы, 13% откладывают крупные покупки.
Таковы результаты нового отчета KPMG International "Потребители и новая реальность".
Соотношение цена/качество является единственным наиболее важным фактором при принятии решений (62%).
Другими ключевыми драйверами совершения покупок является личная безопасность потребителя (40%), ассортимент товаров и услуг (37%), опыт (35%).
На втором плане находятся такие показатели как кадровая политика компании и прямая связь с брендом (19%), соответствие ценностей бренда личным ценностям и социальное поведение бизнеса (18%), позиция компании относительно окружающей среды (17%).
Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для большинства потребителей. По результатам исследования для будущих покупок они будут использовать карты и цифровые кошельки больше, чем наличные. Также сокращается посещения магазинов или филиалов брендов.
Если раньше покупкам оффлайн предпочитали около 40% потребителей, то теперь только 26%.Каждый пятый потребитель утверждает, что он покупает продукты в интернет-магазинах (35%).
При этом почти каждый второй потребитель, который изменил свои покупательские привычки, заявил, что новое поведение сохранится.
Многие респонденты также утверждают, что в будущем они охотнее будут использовать продукцию местных производителей, а не известные мировые бренды.
В исследовании приняли участие потребители из таких стран и регионов как Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, ЮАР, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США.
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