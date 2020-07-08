40% потребителей в мире испытывают финансовые трудности и сокращают расходы

40% респондентов из 12 стран испытывают финансовые трудности и поэтому сокращают свои дискреционные расходы, 13% откладывают крупные покупки.

Таковы результаты нового отчета KPMG International "Потребители и новая реальность".

Соотношение цена/качество является единственным наиболее важным фактором при принятии решений (62%).

Другими ключевыми драйверами совершения покупок является личная безопасность потребителя (40%), ассортимент товаров и услуг (37%), опыт (35%).

На втором плане находятся такие показатели как кадровая политика компании и прямая связь с брендом (19%), соответствие ценностей бренда личным ценностям и социальное поведение бизнеса (18%), позиция компании относительно окружающей среды (17%).

Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для большинства потребителей. По результатам исследования для будущих покупок они будут использовать карты и цифровые кошельки больше, чем наличные. Также сокращается посещения магазинов или филиалов брендов.

Если раньше покупкам оффлайн предпочитали около 40% потребителей, то теперь только 26%.Каждый пятый потребитель утверждает, что он покупает продукты в интернет-магазинах (35%).

При этом почти каждый второй потребитель, который изменил свои покупательские привычки, заявил, что новое поведение сохранится.

Многие респонденты также утверждают, что в будущем они охотнее будут использовать продукцию местных производителей, а не известные мировые бренды.

В исследовании приняли участие потребители из таких стран и регионов как Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, ЮАР, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США.