Кабмин планирует закупать гречку в резерв – Петрашко
Кабмин намерен закупать гречку в резерв, пока в правительстве работают над корпоративным управлением.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" Игорь Петрашко.
"Так, в этом году гречкой засеяли на 10 000 га больше - 74 тысяч га. Однако необходимо, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины - ред.), Аграрному фонду", - подчеркнул министр.
По его словам, Минэкономики разрабатывает способы, как это сделать прозрачно.
"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - добавил Петрашко.
Напомним:
В первом квартале 2020 года Украина импортировала гречки на 115 миллионов гривень (4,6 млн долл.), что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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