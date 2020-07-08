Кабмин планирует закупать гречку в резерв – Петрашко

Кабмин намерен закупать гречку в резерв, пока в правительстве работают над корпоративным управлением.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" Игорь Петрашко.

"Так, в этом году гречкой засеяли на 10 000 га больше - 74 тысяч га. Однако необходимо, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины - ред.), Аграрному фонду", - подчеркнул министр.

По его словам, Минэкономики разрабатывает способы, как это сделать прозрачно.

"Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды", - добавил Петрашко.

Напомним:

В первом квартале 2020 года Украина импортировала гречки на 115 миллионов гривень (4,6 млн долл.), что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.