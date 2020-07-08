Air France с 14 июля возобновит регулярные рейсы в Украину

Авиакомпания Air France с 14 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину, а в августе увеличит частоту выполнения рейсов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет avianews.com со ссылкой на информацию украинского представительства авиаперевозчика.

Авиакомпания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля де Голля и Борисполь.

Сначала полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует нарастить частоту до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа, однако перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо учитывать ограничения на транзит в другие страны.

Ранее на сайте перевозчика была информация, что Air France как минимум до конца лета не планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Украину.

До сих пор на сайте авиакомпании продавались билеты из Киева, но это были или прямые рейсы, выполняемые МАУ, или рейс с пересадкой в ​​Амстердаме, и первый сегмент из украинской столицы выполняет KLM, которая входит в один холдинг с Air France.

Напомним, что границы ЕС в целом остаются закрытыми для граждан Украины, за некоторыми исключениями. Покупка билета на самолет не гарантирует права на пересечение границы.

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Европейская правда