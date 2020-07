Юристы GOLAW названы среди лучших в Украине по корпоративному налогообложению и трудовому праву

Юристы GOLAW получили высокое признание в сферах Корпоративного налогообложения и Трудового права в международной юридической исследовательской программе Who's Who Legal.

Так, ведущими специалистами Украины сфере корпоративного налогообложения названы:

- Валентин Гвоздий - управляющий партнер GOLAW, адвокат

Категория: разрешение споров в сфере корпоративного налогообложения

- Сергей Оберкович - старший партнер GOLAW, адвокат

Категория: консультирование в сфере корпоративного налогообложения

- Ирина Кальницкая - партнер GOLAW, руководитель практики налогового права, практики реструктуризации и урегулирования проблемной задолженности, адвокат

Категория: консультирование в сфере корпоративного налогообложения

Валентин Гвоздий стал единственным адвокатом Украины, которого признали ведущим специалистом по разрешению споров в сфере корпоративного налогообложения. Валентин также получил отдельное признание "Лидер мнения" (Thought Leader).

Ведущими специалистами в области Трудового права названы:

- Екатерина Манойленко - партнер GOLAW, руководитель практики разрешения судебных споров, адвокат

- Екатерина Цветкова - советник GOLAW, адвокат

Отметим, что результаты исследовательской программы WWL базируются исключительно на отзывах клиентов фирмы в отношении конкретных юристов, что подчеркивает высокое качество предоставляемых юридических услуг.

Справка. Who's Who Legal определяет лучших представителей юридической отрасли с 1996 года. Справочник содержит информацию о более чем 24000 юристах частной практики и 2500 экспертных консультантах из 150 юрисдикций мира. WWL является одним из ведущих справочных ресурсов для компаний, которые ищут признанных юристов в определенной практики, чья репутация уже подтверждена другими клиентами.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal "Юридическая премия" и тому подобное. В течение последних восьми лет, GOLAW входит в топ-10 лучших юридических фирм Украины.