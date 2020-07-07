В Эстонии на полях сгнили десятки тонн клубники: не было сезонных рабочих

Производителям клубники в Эстонии пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как у них не было достаточного количества работников для сбора урожая из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание Delfi.

Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб.

По ее словам, в ближайшее время они попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая.

От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротом, говорит Лиллеметс.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу.

В понедельник правительство Эстонии, опираясь на рекомендации ЕС, решило открыть границу для жителей 14 стран с низким уровнем заражения за пределами блока, а также утвердило условия въезда из третьих стран в целях работы и учебы. Однако для производителей клубники пик сезон уже прошел.

Напомним, глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме ранее заявлял, что нельзя "менять страну на пару тонн клубники", таким образом критически реагируя на призыв фермеров допустить в страну сезонных рабочих из Украины.

Европейская правда