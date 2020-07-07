Глава Минэкономики отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

Глава Минэкономики Игорь Петрашко отрицает необходимость пересмотра макроэкономического прогноза, несмотря на то, что инфляция и некоторые другие ожидаемые показатели не соответствуют текущей ситуации.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Макропрогноз закладывается под бюджет. Будем начинать работать над бюджетом на следующий год - начнем думать над обновлением макропрогноза", - отметил министр.

По его словам, нынешняя турбулентность экономической ситуации в Украине и по всему миру не позволяет строить точные прогнозы.

"Остается неопределенность относительно открытия рынков, границ, а также относительно второй волны заболеваемости COVID-19. К тому же изменения макропрогноза потребуют изменений в бюджет", - пояснил он.

Петрашко также подчеркнул, что по поводу прогнозируемого падения ВВП на 5% в этом году ожидания не ухудшились.

"Примерно 5% (ВВП - ред.). Хотя у меня есть более оптимистичные ожидания при определенных решениях. Мы гораздо лучше вышли из карантина, чем мы думали. Есть существенное обновление определенных направлений", - подчеркнул министр.

Напомним: