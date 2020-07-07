Приватбанк подаст кассацию на решение суда о 247 АЗС группы Коломойского

Приватбанк подаст кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда, которое подтвердило запрет на истребование принадлежащей банку сети из 247 автозаправочных станций (АЗС), которые связаны экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщалось, 38 компаний (которые распоряжаются этими АЗС) также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска тождественны удовлетворению исковых требований.

Напомним:

Пресс-служба ПриватБанк отмечала, что с августа по сентябрь-2016 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами ПриватБанка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.

Уточнялось, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имущество в свое владение. Так, банк через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 АЗС.

ПриватБанк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети АЗС отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ его представителей в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.