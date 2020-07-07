Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 26,90 - 26,92 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;
Евро - 30,32 - 30,34 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 27,06 гривни. Евро покупают по 29,99 гривни, продают по 30,54 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,94 гривни, евро - 30,12 - 30,25 гривни.
Средний курс в обмииниках: доллар - 26,86 - 26,92 гривни, евро - 30,13 - 30,24 гривни.
Напомним:
7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.
Экономическая правда
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