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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Вторник, 7 июля 2020, 13:26
 

7 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:05 установились на уровне 26,90 - 26,92 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;

Евро - 30,32 - 30,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 27,06 гривни. Евро покупают по 29,99 гривни, продают по 30,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,94 гривни, евро - 30,12 - 30,25 гривни.

Средний курс в обмииниках: доллар - 26,86 - 26,92 гривни, евро - 30,13 - 30,24 гривни.

Напомним:

7 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,96 гривни.

Экономическая правда

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