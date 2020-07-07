УЗ начала принимать цифровой студенческий билет из приложения "Дія"

"Укрзализныця" начала принимать как удостоверение личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение "Дія" вместо пластикового оригинала.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%.

"Цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковое изображение: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений", - говорится в сообщении.

Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах,

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,

всех вагонах региональных поездов,

поездах пригородного сообщения.

При проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

"В целом Укрзализныця принимает уже четыре цифровые документа с Дії: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет", - добавили в УЗ.

Приложение Дія доступно по ссылке: https://go.diia.app

Экономическая правда