УЗ начала принимать цифровой студенческий билет из приложения "Дія"
"Укрзализныця" начала принимать как удостоверение личности при посадке в поезд цифровой студенческий билет через мобильное приложение "Дія" вместо пластикового оригинала.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%.
"Цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковое изображение: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется студентам вузов I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений", - говорится в сообщении.
Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:
- общих и плацкартных вагонах,
- вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения,
- всех вагонах региональных поездов,
- поездах пригородного сообщения.
При проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена полная стоимость билета.
"В целом Укрзализныця принимает уже четыре цифровые документа с Дії: ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет", - добавили в УЗ.
Приложение Дія доступно по ссылке: https://go.diia.app
Экономическая правда
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