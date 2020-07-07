Украинцы уже заключили е-полисов "автоцивилки" на более чем 2 миллиарда

Количество электронных договоров ОСАГО (обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) в первом полугодии 2020 года составило более 1,3 млрд грн - это на 222,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, передает FinClub.

Отмечается, что сумма премий по таким договорам составляет 1,12 млрд грн (+ 288%). При этом во 2 квартале 2020 ода по сравнению с первым кварталом количество е-полисов увеличилась на 42% и составила почти 780 тыс. шт.

Подчеркивается, что общее количество электронных договоров, заключенных с начала работы системы (февраль 2018), достигла отметки 2,7 млн штук, сумма премий по ним составила почти 2,2 млрд грн.

Лидерами по количеству заключенных е-полисов за первое полугодие 2020 стали:

"Княжа" (172,1 тыс. договоров, 112,5 млн грн страховых платежей);

"ПЗУ Украина" (119,6 тыс. договоров, 115,7 млн грн страховых платежей);

"Ю.Ес.Ай" (103,4 тыс. договоров, 85,2 млн грн страховых платежей).

При этом, доля топ-20 страховщиков составляет 86% от общего количества заключенных электронных полисов.

"Электронные сервисы, которые работают в ОСАГО, сыграли особую роль во время карантина, когда украинцы почувствовали, что от возможности отдаленно заключить договор или оформить ДТП, напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих.

Отрасль ОСАГО в ближайшие годы должна научиться выполнять свою основную функцию - создавать страховую защиту для автовладельцев - новым способом, на основе цифровых технологий. В частности, среди важных шагов к этой цели рассматриваем возможность постепенного введения удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО", - заявил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.